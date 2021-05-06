«Перший український електросамокат пристосований для їзди по горбистому Києву та наших дорогах»

Перший український електросамокат (він отримав назву Move One) легко дізнатися насамперед по великим колесам, як у велосипеда. Вони забезпечують високу прохідність: запросто долають вибоїни на дорогах, дозволяють заїжджати на бровку, їздити по перетнутій місцевості. До того ж з такими колесами на одному і тому ж запасі електроенергії проїжджаєш більшу відстань, ніж на маленьких. Електричний двигун розміщений на передньому колесі. — Наш електросамокат створений з урахуванням київського рельєфу (горбиста місцевість) і далеко не ідеальних доріг, — каже співзасновник стартапу Move One Костянтин Киричук з Києва. — Він розвиває швидкість до 30 кілометрів на годину. На одному заряді батареї проїжджає 50 кілометрів (при вазі пілота до 80 кілограмів). При цьому максимальна вантажність перевищує 150 кілограмів. Він дуже легко і швидко складається (в складеному стані заднє колесо підіймається вгору). Його зручно перевозити в легковому автомобілі (поміщається практично в будь-який багажник) і в громадському транспорті. Наприклад, щоб показати електросамокат на одній з виставок у Запоріжжі, я здав його в складеному вигляді в багаж автобуса. Коли приїхали в Запоріжжя, розклав електросамокат і покотив у виставковий центр.

«Стартували зі створення звичайних механічних самокатів для дорослих»

— Ініціатором ідеї та автором дизайну є мій друг і партнер по бізнесу Ростислав Потопаєв, — продовжує Костянтин Киричук. — Понад два роки тому Ростислав переїхав до Німеччини, але продовжує брати активну участь в удосконаленні цієї розробки і створення нових. Адже Інтернет дає можливість повноцінно працювати спільно в режимі онлайн.

— Як виникла ідея створити такий несхожий на інші електросамокат?

— Почалося з того, що шість років тому Ростислав Потопаєв вирішив побудувати велосипед для їзди лежачи. До цього його підштовхнули проблеми з хребтом. Для нього стало проблематично їздити на звичайному велосипеді — при їзді на ньому поштовхи через сидіння передаються на хребет. Тому Ростислав, бувши ентузіастом двоколісного транспорту, зайнявся створенням концепту «лежачого» велосипеда.

Ми його створювали у себе в майстерні. Велосипед вийшов вдалий, брав участь у конкурсах і завойовував перші місця. Зараз його можна побачити на столичному Подолі в центрі HUB 4.0. Потім Ростислав створив ще і триколесний «лежачий» велосипед. Ми тоді займалися з ним бізнесом в області реклами (наприклад, розробляли дизайн вивісок і виготовляли їх), а також виробляли торгове обладнання. Двоколісний транспорт був для мого друга хобі.

Коли були готові «лежачі» велосипеди, він зацікавився самокатами, адже при їзді на них навантаження на хребет мінімальне. Це було п'ять років тому. У той час електросамокати ще не стали такими популярними. Навіть звичайних механічних самокатів для дорослих на ринку ми не знайшли — тільки для дітей і підлітків. Воно й не дивно: тоді побачити дорослу людину на вулицях Києва, що їде на такому транспортному засобі, було неможливо.

Найміцніший самокат з тих, що нам вдалося відшукати, мав вантажність 85 кілограмів. А Ростислав людина велика — при зрості 192 сантиметри важить понад 100 кілограмів. Ось він і вирішив зробити механічний самокат для дорослих. На цей раз майстернею став його гараж у гаражному кооперативі, що навпроти будинку на вулиці Березняківській, в якому він тоді жив. Ростислав розробив дизайн, за допомогою зварника втілив цей задум: радянський складаний велосипед «Аист» переробив уу самокат. Так що вже у найпершої моделі, створеної Ростиславом, були великі велосипедні колеса. Виготовили чотири таких самокати. Назвали їх по імені автора — «ростобайкі».

Ідея створити самокат власної конструкції у Ростислава Потопаєва виникла після того, як він розробив концепт велосипеда для їзди лежачи (на фото)

— Потім їх оснастили електродвигунами?

— Ні. Було не так. У Ростислава виникла ідея створити абсолютно оригінальну модель механічного самоката для дорослих, який він назвав Move One (можна перевести, як «їхати одному»). Він розробив дизайн, 3D-модель. Потрібно було розрахувати конструкцію, втілити в інженерні креслення. Без сторонньої допомоги було не обійтися. Благо, за роки роботи у сфері дизайну рекламної продукції я познайомився з багатьма підприємцями.

Ми звернулися до знайомих з однієї компанії, яка вже 30 років випускає медичну техніку. У неї є висококваліфіковані інженери, робітники, верстати. Вони погодилися взяти участь у нашому проєкті.

— Багато часу пішло на втілення задуму Ростислава?

— Півтора року. Адже це складне копітке завдання — зробити з дизайн-проєкту готовий виріб. Весь цей час з нами працював обдарований інженер Вадим Кащук. У 2018 році був виготовлений перший зразок механічного самоката для дорослих. Ми випустили 10 штук і всі продали на виставках (в тому числі любителям екологічного транспорту зі США, Канади, Данії, Німеччини).

Ну, а потім настала ера електросамокатів. Ростислав переїхав жити до Німеччини. До створення нашої першої модифікації Move One з електричним двигуном і батареєю долучився фахівець з електротранспорту Валентин Панченко. Зберегли колишній дизайн з великими колесами: переднім 20-дюймовим (508 міліметрів), заднім 16-дюймовим (406 міліметрів). Адже вони мають ряд важливих переваг перед маленькими, які встановлюють інші виробники. Крім практичних міркувань, наше рішення має й ту перевагу, що самокат з великими колесами виглядає стильно, по дизайну нагадує перші велосипеди, створені у XIX столітті.

Костянтин Киричук: «Самокат з великими колесами виглядає стильно, нагадує перші велосипеди, створені в XIX столітті»

«Ми зробили варіант електросамоката зі знімною батареєю»

— Ви вже налагодили серійне виробництво свого електросамоката?

— Так. Збираємо їх на виробничих потужностях компанії, яка допомогла нам втілити в інженерних кресленнях і в металі ідею самоката Ростислава. Першу партію з 20 електросамокатів ми випустили у 2019 році. Кредитні кошти не залучали. До кінця того року все розпродали на виставках, в яких ми брали участь. Натхненні успіхом в наступному році побудували 22 штуки.

Ми поставили собі за мету вже у нинішньому році випускати по 100 електросамокатів у місяць і налагодити їх експорт за кордон. Для цього потрібно пройти сертифікацію в Євросоюзі. Оскільки мій партнер по бізнесу Ростислав Потопаєв живе в Німеччині, він впритул займається вирішенням цього завдання. Прагнемо реалізовувати наші електросамокати через вже наявні в Європі торговельні мережі і відкрити там власні інтернет-магазини.

— Знаю, що є спеціальний варіант вашого електросамоката для підприємств. У чому його особливість?

— У нього знімна батарея. У чому сенс такого рішення? Бізнесу важливо, щоб самокат протягом робочого дня не простоював. Тому для корпоративного варіанту ми передбачили в комплекті змінну батарею. Виходить, коли співробітник проїхав 50 кілометрів і запас електроенергії вичерпався, він швидко знімає батарею, ставить змінну і може проїхати ще 50 кілометрів. А першу батарею — поставити на зарядку. До речі, вона заряджається як мобільний телефон, від стандартної розетки.

Два роки тому ми передали в оренду одній з київських фірм прокату двоколісного транспорту кілька наших електросамокатів. Люди почали кататися на них по парку «Муромець», по території ВДНГ і на Оболоні. З урахуванням їх побажань і зауважень ми внесли ряд удосконалень. Наприклад, стали заповнювати шини спеціальним гелем — щоб запобігти проколу. Зробили вище кліренс (відстань між дорогою і самою нижньою частиною електросамоката). В одному місці раму посилили, в іншому, навпаки, прибрали частину металу. Збільшили вантажність зі 120 кілограмів до більш ніж 150.

Батарея електросамоката заряджається як мобільний телефон, від стандартної розетки

— Скільки важить ваш електросамокат?

— Не більше, ніж деякі інші, — 21 кілограм. Є, звичайно, самокати легше нашого, але у них і пробіг на одному заряді менше.

— Хто ваші покупці?

— В основному це люди середнього достатку вікової категорії сорок плюс. Адже мало хто з молоді зможе викласти за електросамокат 1100 доларів — вони купують дешевші за 12−15 тисяч гривень.

Ми зараз особливу увагу приділяємо роботі з компаніями — здачі в оренду і продажу варіанту наших електросамокатів для бізнесу. Це перш за все підприємства, що мають великі території: заводи, фабрики, електростанції, порти, аеропорти… А також компанії, що займаються кур'єрською доставкою, патрульна поліція (для неї ми вже провели презентацію нашого електросамоката), листоноші (особливо сільські), рибнагляд і багато інших.

Окрема розмова — армія. Майже безшумний високопроходний електросамокат може при грамотному маскуванні успішно використовуватися для вирішення тактичних завдань на фронті: тихо приїхав на задану точку, виконав бойове завдання і настільки ж таємно поїхав. Армійський варіант електросамоката можна зробити повнопривідним — встановити двигун і на заднє колесо. Тоді прохідність буде ще більшою. Їзда по калюжах, бруду йому ні по чому завдяки надійному захисту від вологи.

Зараз у нас є своя творча лабораторія, в якій розробляємо перспективні моделі, в тому числі електромотоциклів та електроскутерів. Співпрацюємо з Київським електромеханічним коледжем. Інженери, які працюють з нашим стартапом, викладають у цьому навчальному закладі. Нам і студенти допомагають — для тих з них, хто цікавиться двоколісним електротранспортом, відкрили майстерню.



Фото зі сторінки стартапу Move One в Facebook

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