Вчені підрахували число дельфінів в Чорному морі: цифри вражають

У Чорному морі вперше провели «перепис» дельфінів. Вчені обіцяють, що дані будуть використовувати для оновлення Червоної книги, для створення морських заповідних акваторій і для охорони всіх видів дельфінів, що живуть в акваторії. Про це повідомляє Мінприроди.

Дослідження тривало два роки. Були задіяні близько 100 вчених. Вони досліджували Чорне море як на судах, так і з повітря (аерофотозйомка з літаків). На підставі даних спеціалісти не тільки визначили чисельність кожного з видів дельфінів, а й склали карту районів, де ті переважно мешкають.

Вчені прийшли до висновку, що в Чорному морі живуть 119 тисяч дельфінів-білобочок. Ще 42 тисячі — це дельфіни-афаліни. Цей вид виявився найбільш уразливим, оскільки живе малими групами, крім того, афаліни повільно ростуть, розмножуються раз на два-три роки, їхня чисельність відновлюється повільно.

Крім того, за підрахунками фахівців, в Чорному морі живуть 94 тисяч морських свиней (Phocoena phocoena), які зовні схожі на дельфінів, але відносяться до малих китоподібних. Їхня чисельність може виявитися вище заявленої, оскільки представників виду складно побачити.

Як відзначають в Мінприроди, через промисловий вилов дельфінів в ХХ столітті чисельність виду зменшилась як мінімум в п'ять разів.

Нагадаємо, раніше в Криму підрахували, що в 2020 році більше 660 дельфінів викинулися на берег. Такі випадки частішають, коли в Чорному морі починається промислове рибальство.

фото pixabay.com

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