В Швеції випадково виявили унікальний скарб бронзового століття

Шведський картограф Томас Карлссон випадково виявив в лісі на північ від Гетеборга 2500-річний скарб бронзового століття, що включає близько 50 предметів.

«Спочатку мені здалося, що це лампа, але потім я придивився, і зрозумів, що це старовинні прикраси», — розповів Карлссон в інтерв'ю BBC News .

Вчені ж заявили, що знахідка стала наслідком життєдіяльності тварин, які рили землю біля каменів і випадково зачепили приховані на невеликій глибині скарби. Передбачається, що вони були підношенням древніх людей божествам.

Прикраса на кісточку

Шпилька для плаща

Фахівці також додали, що більшість знахідок Карлссона могли належати високопоставленим жінкам свого часу.

«Більшість з цих штучок так чи інакше пов'язані з жінкою або жінками, що мали високий статус у суспільстві», — заявив професор Гетеборзького університету Йохан Лінг.

За законами Швеції, історичні цінності вважаються власністю держави, а той, хто знайшов їх, отримує винагороду.

Нагадаємо, нещодавно в Болгарії виставили на огляд колекцію прикрас, виявлених в кінці минулого року під час проведення вишукувальних робіт в середньовічному некрополі на півдні країни. Всього археологи розкрили кілька культурних шарів, що відносяться до кам'яного, мідного, бронзового і залізного століть, також були знайдені артефакти періоду панування древніх фракійців.

Фото ВВС

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