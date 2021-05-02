В Швеції випадково виявили унікальний скарб бронзового століття
Шведський картограф Томас Карлссон випадково виявив в лісі на північ від Гетеборга 2500-річний скарб бронзового століття, що включає близько 50 предметів.
«Спочатку мені здалося, що це лампа, але потім я придивився, і зрозумів, що це старовинні прикраси», — розповів Карлссон в інтерв'ю BBC News .
Вчені ж заявили, що знахідка стала наслідком життєдіяльності тварин, які рили землю біля каменів і випадково зачепили приховані на невеликій глибині скарби. Передбачається, що вони були підношенням древніх людей божествам.
Фахівці також додали, що більшість знахідок Карлссона могли належати високопоставленим жінкам свого часу.
«Більшість з цих штучок так чи інакше пов'язані з жінкою або жінками, що мали високий статус у суспільстві», — заявив професор Гетеборзького університету Йохан Лінг.
За законами Швеції, історичні цінності вважаються власністю держави, а той, хто знайшов їх, отримує винагороду.
Нагадаємо, нещодавно в Болгарії виставили на огляд колекцію прикрас, виявлених в кінці минулого року під час проведення вишукувальних робіт в середньовічному некрополі на півдні країни. Всього археологи розкрили кілька культурних шарів, що відносяться до кам'яного, мідного, бронзового і залізного століть, також були знайдені артефакти періоду панування древніх фракійців.
Фото ВВС598
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