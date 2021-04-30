Вчені виявили першу в світі вагітну мумію

Команда вчених з Польщі виявила першу у світі вагітну давньоєгипетську мумію. Як повідомляє Бі-бі-сі, раніше вважалося, що це мумія чоловіка-жерця. Вона зберігається в національному музеї Варшави. До Польщі вона потрапила ще у 1826 році.

Вчені визначили стать мумії, дослідивши її за допомогою рентгена. На думку археологів, останки належать єгиптянці з високим соціальним статусом, яка мешкала, можливо, в місті Фіви. На момент смерті їй було від 20 до 30 років. Жінка померла у I столітті до нашої ери. Причини смерті невідомі. Плоду, який виношувала єгиптянка, було близько 26−30 тижнів.

Результати дослідження були опубліковані в науковому виданні Journal of Archaeological Science.

Фото WARSAW MUMMY PROJECT

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