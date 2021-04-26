Похолодання перед Великоднем: як працюють зараз народні прикмети

Статистичні дані показують, що у роки,коли Великдень пізній (цього року — 2 травня), Вербна неділя істотно холодніша, ніж попередні вихідні, а також наступні — власне Великдень.

До такого висновку прийшов економіст і аналітик Андрій Блінов. «Аналіз погоди за 21 рік (у масив даних включений прогноз погоди й у передпасхальні дні-2021) показує, що найхолодніша напередодні Великодня — п'ятниця перед Вербною неділею (у середньому на 4,6 ℃ холодніше), а найтепліший день — таки Страсна п'ятниця (на 0,8 ℃, ніж у день Пасхи)», — пише він на своїй сторінці у соцмережах і додає: «Працюють прикмети і у XXI столітті».

Стосовно нинішнього року, то у 2021-му Великдень пізній. Найхолодніша середина дня за двотижневий період до Христового Воскресіння — та сама п'ятниця, 23 квітня.

«Холодна погода на сході Європи (як не крути, ядро православного світу) протримається до Чистого четверга. Досвітні заморозки можливі повсюдно, навіть короткочасний сніг, за винятком Балкан, півдня України і Кубані. 29−30 апреля довгоочікуваний південний вітер принесе зміну погоди. + 5 + 10 градусів перетворяться на + 15 + 20 градусів, а у Велику суботу і Світле Воскресіння трохи похолодає», — робить висновок Андрій Блінов.

Згідно його аналізу, настільки активне зміна погоди може супроводжуватися нетривалими, але потенційно рясними дощами, що, власне, характерно для початку травня. «Поки карти погоди показують, що циклон стрімко переміщатиметься 2−3 травня з Центральної Європи на північний схід. Найбільш активні опади очікуються на дузі Карпати-Вінниця-Київ-Смоленськ-Тверь-Ярославль-Кіров», — пише він і додає: «Втім, затяжний дощ — це точно не про Великдень».

Нагадаємо, що у перші дні травня у українців буде чотири вихідних поспіль.Так, День праці, 1 травня, припадає на суботу — вихідний переноситься на понеділок, 3 травня. У неділю, 2 травня, святкується Великдень — додатковим вихідним стане вівторок, 4 травня.

Ілюстративне зображення з Pixabay.

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