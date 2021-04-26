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Наука та технології

У ніч на 27 квітня українці побачать «рожевий» місяць

12:23 26 квітня 2021
Повний місяць

Вночі у вівторок, 27 квітня, жителі Землі побачать гарне природне явище — рожевий супермісяць.

Як відзначають у NASA, назва «рожевий місяць» стала вживатися після того, як у 30-х роках минулого століття в одному з американських альманахів почали публікувати індіанські назви по місяцях року. Квітневий повний місяць отримав свою назву на честь рослини, відомої як гірський флокс — вона росте на сході США і є одією з перших поширених весняних квітів.

У дні повного місяця супутник Землі виглядатиме більше, ніж зазвичай. Це станеться, оскільки Місяць практично максимально наблизиться до нашої планети — нас розділятимуть 357 615 кілометрів.

Нагадаємо, що влітку минулого року жителі Землі бачили сонячне затемнення — це сталося 21 червня .

Ілюстративне зображення з Pixabay.

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