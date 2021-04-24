Як повернути до життя смартфон, що потонув: експерт дав просту пораду

Смартфон, який побував у воді, можна відновити. Спосіб порятунку описав аналітик агентства TelecomDaily Ілля Шатілін, передає «Лента.ру».

Експерт зазначив, що не варто сушити гаджет за допомогою фену. Феном можна задути воду всередину пристрою ще глибше. Також під впливом високої температури може постраждати пластиковий корпус.

Фахівець додав, що рис може допомогти осушити нутрощі гаджету. Для цього слід покласти смартфон у рис або в силікагель та залишити на добу.

При цьому експерт визнав, що найкращим рішенням буде не втрачати часу й віднести смартфон до сервісного центру.

Шатілін уточнив, що флагманські смартфони Apple, Samsung, Huawei та інших великих брендів володіють високим захистом від води. Але при їхньому тривалому застосуванні з'являються тріщини, подряпини та інші механічні пошкодження, які призводять до того, що волога здатна потрапляти всередину смартфона.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про полтавську школярку, яка створила ексклюзивний додаток для смартфона.

фото media.mts.ru/

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