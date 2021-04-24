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Наука та технології

Crew Dragon прибув на МКС: трансляція стикування

12:17 24 квітня 2021
Стикування Crew Dragon і МКС

У суботу, 24 квітня, американський корабель Crew Dragon Endeavour пристикувався до Міжнародної космічної станції. НАСА веде пряму відеотрансляцію з орбіти. Як уже повідомляли «ФАКТИ», успішний старт Endeavour здійснила 23 квітня приватна компанія SpaceX, що належить мільярдерові Ілону Маску. Ракета-носій багаторазового використання Falcon 9 вивела на орбіту корабель з чотирма астронавтами.

На МКС прибула місія Crew 2 в складі американців Шейн Кімбро і Меган Макартур, представника Європейського космічного агентства француза Томаса Песке і астронавта Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA Акіхіко Хошіде.

Планується, що місія Crew 2 проведе на станції шість місяців.

На МКС астронавтів зустрічають росіяни Олег Новицький та Петро Дубров, американці Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Марк Ванді Хай і Шеннон Уокер, а також японець Соїті Ногуті.

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