Ілон Маск відправляє на МКС чотирьох астронавтів

У п'ятницю, 23 квітня, на мисі Канаверал, штат Флорида, готується запуск пілотованої місії на Міжнародну космічну станцію. За контрактом з НАСА його повинна здійснити приватна компанія SpaceX, що належить мільярдерові Ілону Маску. Ракета-носій багаторазового використання Falcon9 повинна вивести на орбіту корабель Crew Dragon Endeavour.

Вперше SpaceX для виконання завдання використовує ракету та корабель, які вже побували у космосі. Саме Endeavour доставив на МКС астронавтів у травні 2020 року.

Екіпаж, який у НАСА називають Crew 2, складається з чотирьох осіб. Це американські астронавти Шейн Кімбро і Меган Макартур, представник Європейського космічного агентства француз Томас Песке і астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA Акіхіко Хошіде. Макартур є дружиною астронавта Роберта Бенке, який разом з Дугласом Херлі рік тому вперше випробував Crew Dragon. Бенкен і Херлі побували тоді на МКС і успішно повернулися на Землю.

Планується, що місія Crew 2 проведе на станції шість місяців. У НАСА повідомляють, що астронавти будуть займатися науковими експериментами і дослідженнями переважно в області медичних технологій.

Старт Endeavour був запланований на 22 квітня, але завадила несприятлива погода. Запуск перенесли приблизно на добу.

Астронавти вже знаходяться на борту корабля. До пускової платформи їх підвезли три білих електромобіля Tesla. Нагадаємо, цією компанією також керує Ілон Маск.

Готові до прийому Crew 2 і на МКС. Ще одна цікава особливість місії — на станції з листопада минулого року вже знаходиться один Crew Dragon. Це Resilience. Щоб звільнити місце для Endeavour, довелося здійснити досить складний маневр — Resilience відстикувався від станції, а потім пристикувався знову, але вже до іншого шлюзу.

Якщо все пройде за планом, Endeavour доставить свій екіпаж на МКС-24 квітня приблизно о 12:10 за київським часом.

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