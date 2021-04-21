Фіолетовий iPhone 12 і AirTags для пошуку загублених речей: Apple презентувала нові продукти

У вівторок, 20 квітня, американська компанія Apple провела онлайн першу в нинішньому році презентацію своїх нових продуктів. «ФАКТИ» розбиралися, чим вирішив здивувати модний бренд своїх численних шанувальників, коли все це з'явиться у продажу і скільки буде коштувати.

Почнемо з простого — iPhone 12 фіолетового кольору. Смартфон нічим не відрізняється від моделі, яка була випущена в минулому році, крім кольору корпусу та алюмінієвої рамки. Фіолетовими стануть iPhone 12 і 12 mini, при цьому 12 Pro і 12 Pro Max збережуть колишні кольори. Apple вважає, що новий яскравий колір відповідає весняному настрою. У США замовляти фіолетові смартфони можна вже з 23 квітня. Продажі почнуться 30 квітня, запевнив голова компанії Тім Кук.

По-справжньому новим продуктом Apple стали трекінгові маячки AirTags. Розробка цих гаджетів велася протягом кількох років. На них чекали з нетерпінням. AirTags призначені для пошуку загублених речей. Маячки привертають до них увагу, видаючи звук. Крім того, за допомогою програмного додатка «Локатор» AirTags покажуть на екрані смартфону або планшета точне місце розташування об'єкта.

До новинки Apple підготувала цілу лінійку аксесуарів: брелоки, гаманці та інші дрібниці. При замовленні гаджета покупець може попросити нанести на корпус маячків емодзі або якісь написи. Вартість одного маячка в США — 29 доларів. Є опція покупки набору з чотирьох AirTags. Такий комплект обійдеться в 99 доларів.

Навколо цього гаджета було чимало суперечок. Висловлювалися побоювання, що маячки зроблять простим і доступним стеження за людьми. Apple запевняє, що прислухалася до цих зауважень і встановила спеціальне блокування, яке не дозволяє відстежувати місцезнаходження людини.

З особливою гордістю Тім Кук презентував новий комп'ютер iMac. Як і попередні моделі, це є моноблок, тобто вся начинка знаходиться всередині монітора. «Ви ніколи не почуєте, як ваш iMac працює», — запевняють представники Apple. Домогтися цього дозволяє потужний процесор-чіп M1.

У компанії врахували той факт, що сьогодні в усьому світі стрімко набирає популярності віддалена робота. До цього нас підштовхнула пандемія коронавирусу. Відеоконференції стали провідним способом спілкування, проведення нарад, важливих переговорів між бізнесменами та політиками. Тому Apple оснастила нові моноблоки кращою камерою в історії iMac. Вона забезпечує відео 1080р. Крім камери, кращими в історії моноблока названі також нові динаміки, які підтримують звук Dolby Atmos. Але головне інше: оновлений iMac швидший на 85% за всі попередні моделі!

Нові комп'ютери можна буде купити семи різних кольорів: жовтого, червоного, помаранчевого, зеленого, синього, фіолетового та сріблястого.

Попередні замовлення на iMac починаються з 30 квітня, продаж — з середини травня. Мінімальна ціна — 1 500 доларів.

На презентації Apple показала також нові клавіатури Magic Keyboard, миші Magic Mouse і тачпади Magic Trackpad таких само яскравих кольорів, як і комп'ютери. Клавіатура тепер підтримує функцію розпізнавання відбитку пальця Touch ID, але ті покупці, яким це не подобається, зможуть придбати звичайну версію.

Представили й новий iPad. Планшет відрізняється тим, що в ньому встановлений той же процесор M1, а також модем 5G. Комп'ютерний процесор в планшеті — це дуже круто! Це робить iPad потужним і швидким. Експерти кажуть, що на ньому вже можна виконувати багатопрофесійні завдання.

При цьому планшет оснащений новим портом USB-C з підтримкою технології Thunderbolt, яка в чотири рази збільшила його пропускну здатність.

І ще одна важлива особливість нового iPad — дисплей Liquid Retina XDR. Представники Apple стверджують, що це кращий дисплей для мобільних пристроїв у світі. Він забезпечує надвисоку яскравість і чіткість зображення.

Додайте до вже названих характеристик підтримку Wi-Fi 6 і 16 Гб оперативної пам'яті і отримаєте повне уявлення про новий iPad. Попередні замовлення американці зможуть робити з 30 квітня. Ціна гаджета — 1 090 доларів.

Фото Pixabay

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