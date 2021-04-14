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Наука та технології

Гігантський слід з Юрського періоду: жінка знайшла відбиток лапи динозавра, залишений 175 млн років тому

13:04 14 квітня 2021
Динозавр

У Великобританії на узбережжі Йоркшира жінка, яка збирала молюсків, виявила слід динозавра, якому може бути близько 175 мільйонів років.

Про цю знахідку повідомляє «Daily Mail». Марі Вудс, яка знайшла слід, сама археолог. Вона розповіла, що була вражена, коли натрапила на скам'янілість. Слід — близько трьох футів довжиною (близько метра) — називають найбільшим з будь-коли знайдених у Йоркширі.

Експерти вважають, що слід залишив великий хижак, ймовірно, мегалозавр, довжина якого могла становити 26−30 футів (до 10 метрів). Тварина могла жити 175−164 мільйона років тому.

Марі Вудс зв'язалася з фахівцями, у тому числі й з палеонтологом — доктором Діном Ломаксом, автором книгиу «Динозаври Британських островів».

Той вважає, що відкриття пані Вудс виявилося повторним — у листопаді 2020 року відбиток частково виявив колекціонер скам'янілостей Роб Тейлор.

На думку доктора Ломакса, гігант Юрського періоду був дуже великим — висота його стегна могла досягати близько 8 футів (близько 2,4 метра).

«Ми ніколи не можемо бути впевнені в тому, який саме вид залишив цей слід», — зазначив він, додавши, що тип сліду схожий на залишений динозавром, якого в Британії назвали Мегалозавр. Він жив приблизно в той же час, коли був залишений слід, який знайшла Марі Вудс.

Видання також розміщує фотографії знайденого нею сліду.

Нагадаємо, що на узбережжі Австралії після сильного дощу виявили судно, яке загинуло 130 років тому. Сильний дощ змив пісок, який покривав корпус корабля.

Ілюстративне зображення з Pixabay.

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