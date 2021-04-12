Користувачів сервісу «ДІЯ» попередили про новий вид шахрайства

В Україні виявили фішинговий сайт (hXXps://diia8000gov[.]me.), що імітує додаток «ДІЯ». За допомогою цього сайту шахраї збирають конфіденційні дані користувачів — зокрема, дані кредитних карт та ІПН.

На головній сторінці шахрайського сайту користувачам пропонується ввести ІПН для перевірки інформації про можливості отримання виплати 8 тисяч гривень карантинної допомоги.

Після введення будь-якої інформації на головній сторінці користувачі перенаправляються на сторінку hXXps://diia8000gov[.]me/result.html, де вказано, що «Вам доступна виплата в розмірі 8 000 грн». Після чого користувач перенаправляється на сторінку hXXps://diia8000gov[.]me/merch.html, на якій пропонується ввести дані своїх кредитних карт.

Після всіх проведених дій, дані кредитної картки стають відомі аферистам.

«Якщо Ви стали жертвою такого фішингу та ввели дані своєї кредитної картки, Вам потрібно негайно повідомити про це представникам Вашого банку», — говориться в повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про шахраїв, які видавали «липові» сертифікати на розмитнення автомобілів.

Про те, як не стати жертвою чергових шахраїв, у матеріалі «ФАКТІВ».

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