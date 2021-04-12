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Наука та технології

У Франції виявили найстарішу тривимірну карту Європи, якій 4 тисячі років

10:16 12 квітня 2021
Дослідник вивчає карту

На початку 20 століття, в 1900 році у Франції було виявлено кам'яну плиту з вигравіруваними на ній незрозумілими знаками. Отримавши назву Saint-Bélec Slab, вона пролежала в підвалі Музею національних старожитностей кілька десятків років, пише Independent .

Але недавно міжнародна фахівців піддала кам'яну плиту повторному вивченню. Провівши 3D-зйомку знайденої плити, вчені прийшли до висновку, що малюнки, нанесені на поверхню каменю, найбільше схожі на карти пізніших періодів, які неодноразово знаходили вчені.

В ході подальшого дослідження було встановлено, що це карта, на якій зображена долина річки Одет у французькій Бретані і її численні протоки. На сьогоднішній день карту датують 2150 роком до нашої ери.

Унікальна тривимірна карта

Вчені припустили, що карта була політичною. Вона охоплює територію загальною площею приблизно 30×20 кілометрів. Швидше за все, це була територія якогось могутнього племені, яке могло собі дозволити створювати такі масштабні вироби.

Потім, коли карта стала неактуальною, її пустили в діло, використавши в якості стінки саркофагу.

Нагадаємо, напередодні доісторичний саркофаг був випадково виявлений під час звичайних весняно-польових робіт на Тернопільщині. Історики припускають, що знахідці не менше чотирьох-п'яти тисяч років і вона відноситься до епохи бронзового століття, а конкретно до комарівської археологічної культури.

Фото nat-geo.ru/

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