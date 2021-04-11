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Наука та технології

Древніший за єгипетські піраміди: під Тернополем знайшли унікальний саркофаг

12:47 11 квітня 2021
могильник

У селі Ридодуби Тернопільської області під час весняно-польових робіт тракторист випадково натрапив на доісторичний саркофаг. Про це повідомляє Україна 24. Історики припускають, що знахідці не менше чотирьох-п'яти тисяч років і вона відноситься до епохи бронзового століття, а конкретно до комарівської археологічної культури.

Трактор при оранці наїхав на давню плиту, та тріснула, а в отворі були виявлені останки. Саркофаг мають обстежити археологи, щоб точно визначити вік могильника і його вмісту.

«Ми сподіваємося, що це могильник комарівської культури, так званий білопотоцкій тип. Це приблизно середина другого тисячоліття до нашої ери», — розповіла директор Тернопільського обласного центру охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини Марина Ягодинська.

Комаровська археологічна культура отримала свою назву після виявлення курганних могильників біля села Комарів на Прикарпатті. Більшість з курганів досліджувалися в 30-х роках ХХ століття. Крім Прикарпаття, пам'ятки комарівської культури зустрічаються і в західній частині українського Поділля (сучасна Тернопільська область).

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