В Британии найдена средневековая золотая печать со слоном

В Великобритании публике впервые представили чрезвычайно редкую средневековую золотую печать с изображением слона, несущего на спине замок. Она была найдена летом прошлого года в Норфолке недалеко от города Кингс-Линн с помощью металлоискателя, пишет BBC.

Печать датируется периодом между 1250 и 1350 годами нашей эры и является третьей золотой печатью, занесенной в реестр Portable Antiquities Scheme, и единственной, на которой изображен слон.

«Мало кто в средневековой Англии видел живого слона», — говорит Беверли Ненк, куратор коллекций Позднего Средневековья в Британском музее. — «Изображение могло быть основано на сообщениях об этих сказочных и экзотических существах от путешественников или паломников, возвращающихся с Востока или из Крестовых походов, или на описаниях и изображениях в бестиариях и других рукописях».

Печать имеет около трех сантиметров в длину, у нее золотая оправа с камнем овальной формы, на котором выгравирован в профиль идущий слон, его хобот загнут вперед на конце. На его спине — замок (адаптация сиденья с балдахином, которое несут азиатские боевые слоны). Камень, вероятно, сердолик, хотя есть небольшая полоса, как у агата. К обратной стороне печати припаяна петля из золота.

На печати нет имени, но есть надпись «PARMAT EST ‧ WEVEI ‧ DRA OBEST», ее можно приблизительно перевести как «Вооруженный щитом, дракон-преступник опасен». Связь между слоном и надписью может быть отсылкой к идее, обычно выражаемой в средневековых трактатах, что драконы были единственными естественными врагами слонов.

Напомним, в Египте обнаружили руины затерянного «золотого города», которому около 3500 лет. Эту сенсационную находку уже объявили вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона.



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