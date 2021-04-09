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Наука и технологии

В Египте нашли затерянный «золотой город», которому 3500 лет

9:15 9 апреля 2021
Развалины города

Вблизи египетского города Луксор археологи нашли руины затерянного «золотого города», которому около 3500 лет. Эту сенсационную находку объявили вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона. Это самый крупный древний город, найденный на территории страны.

Ученые полагают, что город назывался Атен и был основан фараоном Аменхотепом III. Печати этого правителя обнаружены на глиняном кирпиче, из которого построены местные дома.

Как сообщает издание Daily Mail, в городе сохранились стены домов (некоторые из них достигают трехметровой высоты) и практически целые комнаты, заполненные предметами повседневного обихода — в том числе глиняными изделиями, драгоценностями, амулетами в виде жуков-скарабеев. Удалось идентифицировать мастерскую, пекарню с печами и посудой для хранения пищи, захоронения людей и животных.

Фото Twitter

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