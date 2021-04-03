5 апреля министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время онлайн-презентации расскажет о проекте Дія City. По его словам, проект призван обеспечить лучшие условия для ведення IT-бизнеса в Украине и внедрит механизмы защиты от «маски-шоу».

«В Украине IT-сектор растет ежегодно. И это супер. Государство не бралось регулировать эту сферу, и не нужно этого делать. Но достаточно ли этого темпа? Сколько вы знаете мировых брендов, которые ежемесячно появляются в Украине? Сколько украинских стартапов ежемесячно выстреливают в нашей стране? Они есть. И мы ими гордимся. Они герои. А нужно ли больше? Достаточно ли ВВП на душу населения в $ 3000, когда в Польше $ 15000 +, в Словакии $ 19000, США $ 65 000+? Мы придумали проект Дія City, чтобы создать одну из лучших налоговых систем в мире, либерализовать трудовые отношения, защитить украинские и международные стартапы от наездов правоохранителей. Всего несколько кликов — и вы в Дія City. Автоматически. Платите низкие налоги и развивайте компанию. Без привязки к территории», — рассказывает о проекте Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что резиденты Дія City будут платить «в белую» в 5 раз меньше налогов, получат возможность реализовать свой стартап, защиту от проверок, а IT-специалисты — фактически фриланс с гарантиями.

Во время мероприятия спикеры, среди которых кроме министра Федорова, будут заместитель министра по вопросам развития IT Александр Борняков, CEO Reface Дмитрий Швец, основатель Nika Tech Family Максим Слободянюк, основатель Natus Vincere (NAVI) Александр Кохановский, которые развенчают мифы и ложные интерпретации, возникшие в IT-сообществе вокруг концепции Дія City.

Презентация состоится 5 апреля в 14:30. Регистрируйтесь для участия в мероприятии. Получить ссылку на трансляцию можно по ссылке https://dc.diia.gov.ua.

О проекте:

Дія City — это специальный правовой режим для IT-отрасли, предусматривающий комплекс стимулов для развития Украины как высокотехнологичного цифрового государства. Его резиденты получат: уменьшение в 5 раз налоговой нагрузки по сравнению с действующим общим налогообложением, дополнительные механизмы защиты бизнеса и интеллектуальной собственности, возможности для венчурного инвестирования, гибкие условия труда.

Ранее «ФАКТЫ» писали о недоразумении, которое возникло у журналиста, в связи с написанием его имени в приложении «Дія».

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