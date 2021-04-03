В Египте пройдет «парад фараонов»

В субботу, 3 апреля, в столице Египта устраивают «Золотой парад фараонов» (другое название — «парад мумий»), в ходе которого 22 мумии перевезут из одного музея в другой. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что 22 мумии египетских фараонов и 17 царских саркофагов будут перевезены из старого Египетского музея на площади Тахрир в недавно завершенный Национальный музей египетской цивилизации. Частично он начал работу в 2017 году, однако официальное открытие назначено на 3 апреля.

В «параде» примут участие останки Рамзеса Великого, Сети I, Хатшепсута, Тутмоса III, Яхмос-Нефертари и многих других. Их перевезут на специальных платформах.

Весь центр Каира во время мероприятия будет перекрыт.

Ожидается, что «парад фараонов» станет заметным событием во всем мире. Министерство древностей страны на данный момент не раскрывает всех подробностей, но обещает, что «процессия вернет зрителей во времена Древнего Египта».

ВВС отмечает, что новый Египетский музей (NMEC) строился предыдущие несколько лет и частично его открыли в 2017 году. Площадь сооружения составляет 135 тыс. кв. м. Помимо коллекции из Египетского музея на площади Тахрир, в нем также будут размещены экспонаты из Коптского музея, Музея исламского искусства, каирского Дворца-музея Маниал и Королевского музея ювелирных изделий в Александрии.

Напомним, в сети отреагировали на «переезд» фараонов, назвав проклятием древних правителей недавнюю пробку в Суэцком канале.

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