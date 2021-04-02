Полтавская школьница создала мобильное приложение с картой растений-аллергенов

Скоро аллергики будут знать, куда и в какое время им лучше не потыкаться. Для этого достаточно будет загрузить в свой смартфон приложение «Карта растений-аллергенов». Оно действует по принципу бесплатного картографического веб-сервиса Google. При увеличении масштаба на нем при включенной геолокации можно увидеть любой аллерген, растущий по интересующему вас адресу. И не только его внешний вид, но и период цветения. Для людей, страдающих аллергией (таких в Украине, по официальной статистике, около 30 процентов), это будет настоящей находкой. Приложение поможет им избежать контакта с агрессивной природой, а если это невозможно, заблаговременно запастись лекарствами. Кроме того, оно представляет интерес для работников коммунальной сферы, поскольку позволяет прицельно бороться с растениями-аллергенами.

Пока же приложением для изучения ботаники и растительного мира Полтавщины пользуются ученики 11 класса Полтавской гимназии № 33, в котором учится Александра Балицкая (на фото в заголовке) — автор этой научной разработки, которая удостоена золотой медали ХХ Международной выставки Malaysia Technology Expo 2021, проходившей 22—26 марта в малазийской столице Куала Лумпур. Это одна из самых известных международных выставок Азии.

Саша сама аллергик, поэтому начала углубленно изучать проблему несколько лет назад и поначалу создала сайт с интерактивной картой, на которую была нанесена информация об основных растениях-аллергенах на территории каждой области Украины. Таких, оказывается, свыше полусотни. Три года назад с этой разработкой она победила в городском конкурсе работ членов Малой академии наук, потом — в областном, а на всеукраинском конкурсе в прошлом году была третьей. Но сайт имел один недостаток — карта не была приспособлена к малому экрану смартфона. Поэтому Саша вместе со своим научным руководителем, преподавателем гимназии Натальей Кривко, принялись совершенствовать приложение.

— Нам обеим тогда не хватало для этого знаний, — улыбается Наталья Кривко. — Саша создавала мобильное приложение на языке Java, которого нет в школьной программе. Поэтому ей пришлось много работать самостоятельно. А я тем временем три месяца по вечерам трижды в неделю обучалась веб-программированию. Фонд BrainBasket, который занимается развитием образования в области ІТ в Украине, предоставил мне бесплатно такую возможность благодаря победе в проекте WOW Teachers. После занятий мы встречались с Сашей и вместе прорабатывали новый для нас материал. Она — фантастически талантливая девочка. Например, для представления работы на международном уровне создала видеоролик в виде мультфильма на английском языке, которым владеет на достаточно хорошем уровне.

Я уверена, у Саши большое будущее в ІТ-сфере. Она, конечно, вскоре получит сертификат и золотую медаль Международной выставки, но, к сожалению, это не добавит ей даже десяти баллов к результатам ВНО, как полагалось раньше победителям таких соревнований, поскольку в этом году такое поощрение отменили. А ведь талантливых детей государство, наоборот, должно стимулировать, чтобы они оставались в стране и развивали ее научный потенциал.

На вопрос, избрала ли она уже вуз для дальнейшего обучения, Александра Балицкая отвечает уклончиво. Дескать, главное, чтобы в нем давали крепкие знания и была возможность развиваться в направлении научных исследований.

— На выставке было продемонстрировано около 500 экспонатов (иначе говоря, оригинальных изделий, макетов, идей) из 31 страны, — рассказывает Саша. — Пять дней — с 22 по 26 марта — с ними можно было ознакомиться в свободном доступе на онлайн-платформе. Разработки направлены, в основном, на автоматизацию рабочих процессов, то есть освобождение человека от тяжелого и монотонного труда, защиту экологии, энергосбережение. Очень хочется верить, что многие замечательные идеи юных ученых скоро воплотятся в жизнь.

— Тебе победа тяжело далась?

— Я выложилась на все сто процентов. Это девять месяцев напряженной работы. Ведь каждый из участников был нацелен на победу. Для меня это очень ценная награда. Когда 24 марта в 4:30 по киевскому времени мою разработку назвали лучшей в номинации Asian Youth Innovation Awards 2021, я кричала и прыгала от радости чуть ли не до потолка. Конечно, победу разделяю со своими родителями, которые верили в меня и не позволяли опускать рук. Мой папа инженер, а мама провизор, и мне удалось объединить их профессии.

По словам Александры, ее мобильная карта позволяет пользователям дополнять информацию, она будет периодически обновляться. В нее уже встроена карта мира на английском языке, но интерфейс пока доступен лишь на украинском.

Украину на выставке представляли 25 участников. Кроме Александры Балицкой, золотых медалей удостоены еще пять наших школьников.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о научной разработке учащейся Мариупольского лицея Ольги Харасахал, придумавшей прибор, который выявляет рак на ранней стадии.

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