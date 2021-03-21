В Израиле археологи нашли новый образец Кумранских рукописей, которым более 2 тысяч лет

Впервые за последние 60 лет в пещерах Мертвого моря обнаружили новый образец Кумранских рукописей. Об этом сообщает интернет-издание Haaretz со ссылкой на Израильское управление древностей.

Новый свиток — это 24 фрагмента свитка. Текст написан на греческом языке, но для имени бога Яхве использованы буквы еврейского алфавита. Их написание, как отмечают в Управлении древностей, типично для периода Первого храма (950−586 годы до нашей эры). Установлено также, что текст написан двумя разными писцами. По предварительным данным, рукопись представляет собой отрывки из сочинений Двенадцати малых пророков.

Так называют книги ветхозаветных пророков, которые по объему меньше книг великих пророков. На новых фрагментах удалось идентифицировать строки из книг пророков Наума (1: 5−6) и Захарии (8: 16−17). Возможно, что новые фрагменты — недостающая часть свитка малых пророков, который был обнаружен в 1952 году и содержал пророчества Михея.

Свитки Мертвого моря, или Кумранские рукописи, — общее название для древних документов, найденных в различных районах вокруг Мертвого моря: Кумране, Масаде, Вади-Мураббаат, Хирбет-Мирде. Большая их часть написана угольными чернилами на пергаменте, есть отдельные свитки из папируса и медные таблички с выдавленным на них текстом. По данным палеографии и радиоуглеродного анализа основной массив этой библиотеки относится к периоду с 250 года до нашей эры до 68 года нашей эры. Сохраниться им позволил сухой климат Иудейской пустыни.

Впервые подобная находка была сделана пастухом-бедуином в 1947 году. С тех пор найдены сотни свитков, состоящие из примерно 25 тысяч фрагментов. Лишь три находки можно считать относительно полными рукописями. Все свитки Мертвого моря содержат религиозные тексты.

Всего более 900 свитков Мертвого моря считаются одними из важнейших археологических находок за все время, ведь они содержат религиозные тексты на иврите, арамаичном и греческом языках, а также старую версию Ветхого Завета.

Напомним, ранее в Израиле археологи обнаружили уникальную печать, принадлежавшую женщине периода Первого Храма.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter