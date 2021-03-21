В греческой Олимпии возле храма Зевса археологи нашли бронзовый идол быка

Ученые в Греции случайно раскопали бронзового идола в виде быка на территории археологической локации в древней Олимпии. Об этом передает Reuters со ссылкой на министерство культуры Греции.

Так, участник экспедиции наткнулся на статуэтку во время работы на месте раскопок, которое находится рядом с одним из самых известных святилищ в Древней Греции — храмом древнегреческого бога Зевса.

Данный факт позволил ученым в шутку говорить о «помощи со стороны Зевса».

В значительной мере найти идола помогли обильные осадки: после дождя один из рогов бронзового идола торчал из земли.

Археологи считают, что идол мог быть одним из тысяч даров, принесенных Зевсу в 1050−700 гг. до н. е. Следовательно, возраст находки составляет более 2,5 тысячи лет.

В те далекие времена быки и лошади играли важную роль в жизни древних греков, поэтому их статуэтки часто посвящались богам. В настоящее время находку передали в лабораторию для консервации.

Как писали «ФАКТЫ», ранее археологи обнаружили новые христианские руины в Западной пустыне Египта. Они свидетельствует о монашеской жизни в этом регионе в V веке нашей эры. Комплекс состоит из шести секторов, содержащих руины трех церквей и келий монахов.

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