Три церкви и множество келий монахов: археологи обнаружили новые христианские руины в Египте

Французско-норвежская археологическая группа обнаружила новые христианские руины в Западной пустыне Египта. Они свидетельствует о монашеской жизни в этом регионе в V веке нашей эры. Об этом говорится в сообщении министерства древностей Египта, пишет The Guardian.

«Французско-норвежская группа археологов обнаружила во время своей третьей экспедиции на месте Тал Гануб Каср аль-Агуз в оазисе Бахария несколько зданий, сделанных из базальта. Другие же были вырублены в скале, а некоторые сделаны из глиняных кирпичей», — говорится в заявлении министерства.

Комплекс состоит из «шести секторов, содержащих руины трех церквей и келий монахов», «стены которых украшены граффити и символами коптского толка», — рассказал Осама Талаат, глава отдела исламских, коптских и еврейских древностей министерства.

Глава экспедиции Виктор Гика сообщил, что в 2020 году были обнаружены «19 построек и церковь, высеченная в скале». Стены церкви были украшены «религиозными надписями» и библейскими отрывками на греческом языке, раскрывающими «природу монашеской жизни в регионе».

Открытие проливает свет на то, что монахи-христиане находились на территории Египта с пятого века нашей эры. Это отдаленное место, расположенное в пустыне к юго-западу от столицы Каира, было заселено людьми с четвертого по восьмой века.

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