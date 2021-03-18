27.60 / 27.79 32.85 / 33.21
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

Грохот и скрип: Perseverance прислал с Марса беспрецедентную запись

10:55 18 марта 2021
Марс

Марсоход Perseverance («Настойчивость»), который 18 февраля совершил удачную посадку на северном полушарии Марса, при движении по поверхности планеты издает сильный грохот и скрежет.

Звуки, которые издает шестиколесный робот, можно услышать на видео от НАСА, которое называют беспрецедентным.

«Многие люди, когда видят изображения, не понимают, что колеса металлические, — цитирует „Space“ старшего инженера и водителя марсохода из лаборатории НАСА в Южной Калифорнии Ванди Верма. — Когда вы едете на этих колесах по камням, это на самом деле очень шумно».

Материал о том, как происходила посадка марсохода на планету, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Марса из Википедии.

246

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
тина кароль

Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

Светлана Лобода

Одинокая Лобода с печальной ухмылкой показала шикарную спальню

Мишина

Мишина спровоцировала волну негодования по поводу «Холостяка»

бывший муж Ани Лорак

Немного запутался с днем рождения: экс-муж Ани Лорак похвастался пирожками подчиненной

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер