Грохот и скрип: Perseverance прислал с Марса беспрецедентную запись

Марсоход Perseverance («Настойчивость»), который 18 февраля совершил удачную посадку на северном полушарии Марса, при движении по поверхности планеты издает сильный грохот и скрежет.

Звуки, которые издает шестиколесный робот, можно услышать на видео от НАСА, которое называют беспрецедентным.



«Многие люди, когда видят изображения, не понимают, что колеса металлические, — цитирует „Space“ старшего инженера и водителя марсохода из лаборатории НАСА в Южной Калифорнии Ванди Верма. — Когда вы едете на этих колесах по камням, это на самом деле очень шумно».

Материал о том, как происходила посадка марсохода на планету, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Марса из Википедии.

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