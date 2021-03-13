На зависть профессионалам: археологи-любители нашли под Одессой кости доисторического носорога

Возле Черноморска Одесской области нашли кости доисторического животного — вероятно, шерстистого носорога, обитавшего на побережье Черного моря около 12 тысяч лет назад. Об этом сообщил одессит Александр Макаренко в Facebook.

«Под Черноморском нашли кости предположительно древнего носорога вида Coelodonta antiquitatis. Находка в ближайшее время будет передана ученым ОНУ им. Мечникова», — отметил Макаренко, разместив фото находки.

По его мнению, найденные на берегу моря останки являются фрагментом позвонка шерстистого носорога.

«Я предполагаю, что это позвонок шерстистого носорога, ученые из ОНУ уже более точно определят», — написал Александр.

Отметим, что шерстистый или волосатый носорог (лат. Coelodonta antiquitatis) — млекопитающее семейства носороговых — обитало на обширных открытых пространствах Европы и Азии в плейстоцене и раннем голоцене, окончательно исчезнув 8−14 тысяч лет назад.

Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения. Шерстистый носорог был типичным представителем так называемой мамонтовой фауны. Основными причинами его вымирания считаются изменение климата и связанные с ним перемены во флоре, а также охота первобытных людей.

Зверь напоминал современного носорога, но был покрыт густой шерстью и обладал мощным рогом.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» (расположен в Татарбунарском районе на юге Одесской области) также были обнаружены останки древнего животного. Ученые предполагают, что они могли принадлежать мамонту или мастодонту.

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