С диадемой на голове: в Испании обнаружили останки загадочной «королевы», которая умерла 4000 лет назад

На юго-востоке Испании, в провинции Мурсия, было обнаружено захоронение времен бронзового века. В большом глиняном сосуде яйцевидной формы, погребенном под развалинами дворца, были найдены останки мужчины в возрасте 35−40 лет и женщины лет 25−30, умерших около 3700 лет назад. Было также обнаружено множество явно дорогих женских украшений — браслетов, колец, ожерелий. А на черепе скелета загадочной дамы, как сообщает Daily Mail, красовалась серебряная диадема, что свидетельствует о ее высоком положении.

Археологи предполагают, что покойная, судя по всему, была местной правительницей. У супружеской пары была дочь, захороненная поблизости. Генетический анализ останков подтвердил их родство.

Имеются признаки, что таинственная «королева» на момент смерти страдала инфекцией легких. Они с мужем умерли приблизительно одновременно.

По словам ученых, это «одно из самых богатых захоронений бронзового века, когда-либо найденных в Европе».

Находка является одним из доказательств того, что женщины правящего класса так называемой Эль-Аргарской культуры, существовавшей на территории Пиренейского полуострова от 4220 до 3570 лет назад, играли лидирующую роль в обществе.





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