Пенсионер случайно раскопал у себя во дворе развалины старинного дворца — находка обошлась ему в 20 тысяч долларов

Одинокий 81-летний пенсионер-инвалид Чарльз Поул, проживающий в местечке Вивелискомб в английском графстве Сомерсет, решил продать свой дом и переселиться в бунгало, которое задумал построить у себя в саду.

Во время раскопок под фундамент была сделана неожиданная находка — развалины старинного епископского дворца, который был возведен в XIII веке. Как сообщает Daily Mail, до сих пор историки предполагали, что это сооружение, которое начало разрушаться в XVIII веке, а потом полностью исчезло с лица земли, находилось в другом месте — поблизости от дома Поула.

Открытие пенсионера произвело настоящую сенсацию в научных кругах, но у него самого вызвало смешанные чувства. С одной стороны, он рад, что у него во дворе нашлось нечто столь значительное. С другой — стройка приостановилась на неопределенный срок. Ученые ведут у него в саду исследования, огородив зону раскопок.

Поул, бывший банкир, говорит, что уже понес убытки на сумму свыше 20 тысяч долларов из-за отсрочки переезда. Теперь он не сможет построить жилье на запланированном месте.

Фото Daily Mail

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