27.65 / 27.84 32.92 / 33.28
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Наука и технологии

Пенсионер случайно раскопал у себя во дворе развалины старинного дворца — находка обошлась ему в 20 тысяч долларов

10:12 12 марта 2021
Чарльз Поул

Одинокий 81-летний пенсионер-инвалид Чарльз Поул, проживающий в местечке Вивелискомб в английском графстве Сомерсет, решил продать свой дом и переселиться в бунгало, которое задумал построить у себя в саду.

Во время раскопок под фундамент была сделана неожиданная находка — развалины старинного епископского дворца, который был возведен в XIII веке. Как сообщает Daily Mail, до сих пор историки предполагали, что это сооружение, которое начало разрушаться в XVIII веке, а потом полностью исчезло с лица земли, находилось в другом месте — поблизости от дома Поула.

Открытие пенсионера произвело настоящую сенсацию в научных кругах, но у него самого вызвало смешанные чувства. С одной стороны, он рад, что у него во дворе нашлось нечто столь значительное. С другой — стройка приостановилась на неопределенный срок. Ученые ведут у него в саду исследования, огородив зону раскопок.

Поул, бывший банкир, говорит, что уже понес убытки на сумму свыше 20 тысяч долларов из-за отсрочки переезда. Теперь он не сможет построить жилье на запланированном месте.

Фото Daily Mail

250

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Меган Маркл и принц Гарри

«Кейт Миддлтон нельзя втягивать в праздные сплетни»: команда Меган Маркл слила информацию о ее переписке с дворцом

Алексей Потапенко с сыном

Что-то пошло не так: решивший впечатлить сына автомобилем Потап «травмировал» его

Maruv

Maruv показала редкую страстную сцену с мужем

маска

Гарик Харламов рассмешил феерической видеопародией на шоу «Маска»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер