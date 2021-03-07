NASA планирует высадить на Луну девять мужчин и девять женщин до конца десятилетия

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено высадить первую женщину на Луну до конца текущего десятилетия. Об этом представительница NASA Чарли Блэкуэлл-Томпсон рассказала американской медиакомпании CBS в субботу, 6 марта.

Речь идет о космической программе NASA «Артемида» (Artemis). Управление в декабре 2020 года представило 9 астронавтов и 9 астронавток, отобранных для участия в первых миссиях.

Испытательный полет многоцелевого космического корабля «Орион» без экипажа может пройти до конца 2021 года.

Космический аппарат "Орион"

Изучение спутника Земли в рамках программы «Артемида» поспособствует многим научным открытиям, уверена Блэкуэлл-Томпсон. По ее словам, специалисты все еще узнают что-то новое при изучении образцов, доставленных на Землю миссиями программы «Аполлон».

«Мы все еще учимся на образцах, которые были возвращены во время программы Apollo», — подчеркнула она.

Как известно, последняя высадка астронавтов NASA на Луну состоялась в декабре 1972 года.

Напомним, в ноябре 2020 года Украина стала девятой страной, подписавшей договоренности в рамках программы «Артемида», целью которой является создание постоянной базы на Луне, а также исследование Марса, комет и астероидов в мирных целях.

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