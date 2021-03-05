В Британии случайно откопали загадочный средневековый туннель

Сотрудники британской электропоставляющей компании Western Power Distribution во время проведения работ в городке Тинтерн в Уэльсе случайно раскопали загадочный, прекрасно сохранившийся средневековый туннель, который рабочие сначала приняли за пещеру. Он находится неподалеку от развалин древнего аббатства, основанного в 1131 году.

Электрики сразу сообщили о находке археологам.

«Я раньше, бывало, был свидетелем того, как во время раскопок находили старые колодцы и подвалы, которых раньше не было ни на каких картах и планах. Но не видел ничего более волнующего и впечатляющего, чем это», — приводит слова техника Эллина Гора Би-би-си.

Туннель высотой 122 сантиметров был «спрятан» под тропинкой, которая идет параллельно ручью Ангидди. И, похоже, следует вдоль ручья по долине. Местные жители о нем не догадывались. Ученые занялись изучением секретного подземного хода.





Фото WESTERN POWER DISTRIBUTION

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