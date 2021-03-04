Прототип космического корабля Starship успешно приземлился — но взорвался через 10 минут после посадки

Частная американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, 4 марта произвела очередной тестовый запуск космического корабля Starship. Модель-прототип SN10 поднялась на высоту 10 километров, выполнила все запланированные маневры и благополучно приземлилась. Это была первая успешная посадка Starship.

Все предыдущие посадки завершались неудачно. Так, 2 февраля при посадке взорвался девятый прототип космического корабля.

Илон Маск радостно объявил в соцсети Twitter: «Starship SN10 приземлился целым!». Однако спустя 10 минут корабль все же взорвался. Как предполагают, причиной могла стать утечка метана.

Запуск Starship с грузом на Марс намечен на 2022 год. А в 2024 году Маск собирается отправить на Красную планету пилотируемый корабль.





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