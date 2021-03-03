Мать Илона Маска показала уникальный документ о сверхспособностях сына

Мать миллиардера Илона Маска опубликовала в соцсетях доказательство того, что ее сын был гением с юных лет.

72-летняя модель Мэй Маск обнародовала недавно попавшийся ей на глазах документ, который Илон получил в возрасте 17 лет. Это результаты теста на выявление компьютерных способностей. Юноша получил наивысшие отметки. «Выдающийся результат», — сказано в аттестате. Причем, по словам Мэй, сыну даже пришлось пересдать тест, поскольку преподаватели еще ни разу не видели таких высоких показателей.

«Неудивительно, что ты такой блестящий инженер. Гордая мама», — написала Мэй в Twitter.

.@elonmusk I found your computer aptitude test from when you were 17. If I remember correctly, they had to retest you because they had never seen such a high score. No wonder you are such a brilliant engineer. #ProudMom pic.twitter.com/7sGxAvLF4r — Maye Musk (@mayemusk) March 3, 2021

Мэй Маск родилась в Канаде и выросла в ЮАР. На протяжении 50 лет она была успешной моделью и время от времени снимается до сих пор. В 1969 году стала финалисткой конкурса «Мисс Южная Африка». За отца Илона, инженера Эррола Маска, она вышла замуж в 1970 году, а в 1979-м с ним развелась. Помимо Илона у нее есть еще сын Кимбала Маск и дочь Тоски Маск. Спустя два года после развода родителей Илон принял решение жить с отцом.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Буду снимать жилье»: Илон Маск распродает все свои дома и квартиры.

Фото Instagram

410

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter