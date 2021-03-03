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Наука и технологии

Мать Илона Маска показала уникальный документ о сверхспособностях сына

8:36 3 марта 2021
Мэй Маск

Мать миллиардера Илона Маска опубликовала в соцсетях доказательство того, что ее сын был гением с юных лет.

72-летняя модель Мэй Маск обнародовала недавно попавшийся ей на глазах документ, который Илон получил в возрасте 17 лет. Это результаты теста на выявление компьютерных способностей. Юноша получил наивысшие отметки. «Выдающийся результат», — сказано в аттестате. Причем, по словам Мэй, сыну даже пришлось пересдать тест, поскольку преподаватели еще ни разу не видели таких высоких показателей.

«Неудивительно, что ты такой блестящий инженер. Гордая мама», — написала Мэй в Twitter.

Мэй Маск родилась в Канаде и выросла в ЮАР. На протяжении 50 лет она была успешной моделью и время от времени снимается до сих пор. В 1969 году стала финалисткой конкурса «Мисс Южная Африка». За отца Илона, инженера Эррола Маска, она вышла замуж в 1970 году, а в 1979-м с ним развелась. Помимо Илона у нее есть еще сын Кимбала Маск и дочь Тоски Маск. Спустя два года после развода родителей Илон принял решение жить с отцом.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Буду снимать жилье»: Илон Маск распродает все свои дома и квартиры.

Фото Instagram

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