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Наука и технологии

Мастер из Черкасс создал машину, которая проедет в любую погоду

13:05 2 марта 2021
Вездеход

Житель Черкасс на основе обычных «Жигулей» собрал машину, которой не страшно бездорожье. Об этом сообщает программа «Джедаи» на телеканале 2+2.

Народный мастер из Черкасс Роман Башу создал вездеход из подручных материалов. Он использовал коробки от ВАЗ, а выхлопную систему — из обычного огнетушителя. В ход пошли комплектующие с разборок, приобретения из строительных магазинов, подручные материалы.

Использовались двигатель от «Жигулей», вакуумные тормоза и листовой металл. Вместо руля у машины два рычага. Для увеличения тяги Роман использовал сразу две коробки.

«Гусеница сделана из конвейерной ленты. Выгибал и прогонял под прессом обычный металлопрофиль и направляющие для колес, так называемые ленивцы. Ленивцы сделаны из обычных колес от ВАЗа», — сказал Башу.

Машину в действии опробовал журналист Максим Хотиленко. «Внутри, как в танке — шумно и невероятно трясет, зато вы можете проехать абсолютно везде», — отметил он.

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