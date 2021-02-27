Золотой браслет и огромное кольцо из серебра: на острове Мэн найдена коллекция уникальных ювелирных украшений

Британские археологи сделали удивительное открытие на острове Мэн (коронное владение Британской короны в Ирландском море) — там обнаружили настоящее сокровище викингов. Среди находок — золотой наплечный браслет и огромная брошь из серебра, датируемая 950 годом н.э. Примерно в это время на острове появился собственный парламент — Тинвалд.

Драгоценные предметы обнаружила вышедшая в отставку офицер полиции Кэф Джайлз, которая прогуливалась с металлоискателем по фермерскому полю на севере острова.

Теперь она участвует в коронерских слушаниях, целью которых является юридическое закрепление за находкой статуса «сокровища». Это необходимо, чтобы ювелирные украшения древности перешли в собственность короны, а Клер получила премию.

Куратор отдела археологии в управлении Национального достояния Алисон Фокс поясняет, что золотой браслет на плечо является особо редкой находкой, потому что в подавляющем большинстве случаев их делали из серебра.

«И браслет на плечо, и брошь, и нарукавная повязка — всё это украшения, свидетельствующие о высоком статусе их владельца, накопившего солидное личное состояние», — рассказала она в интервью BBC.

Напомним, ранее при помощи аналогичного металлоискателя в Великобритании был найден редчайший, хорошо сохранившийся наконечник копья, аналогов которых не существует.



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