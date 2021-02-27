Изготовлено за сотни лет до нашей эры: в Британии нашли уникальный наконечник копья

В Великобритании найден редчайший, хорошо сохранившийся наконечник копья. По словам ученых, в стране не существует его аналогов. Характерно, что обнаружен наконечник при помощи обычного металлоискателя, пишет Jersey Evening Post.

Так, археолог-любитель Джей Корник исследовал один из пляжей острова Джерси и сделал уникальную находку. Он нашел наконечник копья, которому минимум 3 тысячи лет. Его возраст удалось установить по остаткам древка. Радиоуглеродное датирование показало, что наконечник был выкован в период между 1207 и 1004 годами до нашей эры.

Артефакт найден на Нормандских островах. Здесь подобная находка является огромной редкостью. И вообще, наконечник является уникальным — в Британии аналогов ему до этого не находили. Часть древнего копья, к изумлению специалистов, отлично сохранилась. Древко изготовлено из клена, что для бронзового века не является неожиданностью.

Артефакт был закопан в песок и поблизости не было обнаружено других следов клада. Это также вызвало удивление ученых. Они сомневаются, что наконечник мог быть изготовлен на островах и намерены проконсультироваться с коллегами из других стран.

Как писали «ФАКТЫ», ранее группа ученых из Института археологии и этнологии Польской академии наук, проводящая раскопки в поле недалеко от деревни Слушкув, обнаружила кольцо правнучки киевского князя Ярослава Мудрого.

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