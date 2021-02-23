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Наука и технологии

Perseverance прислал первое видео с Марса

7:46 23 февраля 2021
Кадры с марсохода

NASA получило первое видео с марсохода Perseverance («Настойчивость»), который 18 февраля совершил удачную посадку на северном полушарии Марса.

Кадры размещены в специальном Twitter марсохода.

«Посадка на Марс — это приток напряжения, драмы и шума. Затем, когда пыль очистится: покоя и величия», — говорится за кадром видео.

Напомним, посадка марсохода прошла вблизи марсианского кратера Езеро, в котором, как считают ученые, могли сохраниться признаки бактериальной жизни (при условии, что она когда-то вообще существовала на Красной планете). Поиск доказательств этой научной гипотезы и является главной задачей Perseverance.

Так, он будет обследовать дно пересохшего озера, бурить скалистые породы и извлекать оттуда образцы размером со школьный кусок мела. После этого марсоход аккуратно упакует их в контейнеры, которые останутся лежать на поверхности планеты. Заберет их другой аппарат, который планируется запустить позже. Он поднимет собранные образцы на орбиту Марса (это будет первый космический взлет с Красной планеты) и доставит на Землю.

Напомним, путешествие Perseverance началось 30 июля 2020 года, когда с космодрома на мысе Канаверал в космос отправилась ракета-носитель «Атлас-5». Путь на Марс составил около 500 млн километров.

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