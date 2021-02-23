Perseverance прислал первое видео с Марса

NASA получило первое видео с марсохода Perseverance («Настойчивость»), который 18 февраля совершил удачную посадку на северном полушарии Марса.

Кадры размещены в специальном Twitter марсохода.

«Посадка на Марс — это приток напряжения, драмы и шума. Затем, когда пыль очистится: покоя и величия», — говорится за кадром видео.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Напомним, посадка марсохода прошла вблизи марсианского кратера Езеро, в котором, как считают ученые, могли сохраниться признаки бактериальной жизни (при условии, что она когда-то вообще существовала на Красной планете). Поиск доказательств этой научной гипотезы и является главной задачей Perseverance.

Так, он будет обследовать дно пересохшего озера, бурить скалистые породы и извлекать оттуда образцы размером со школьный кусок мела. После этого марсоход аккуратно упакует их в контейнеры, которые останутся лежать на поверхности планеты. Заберет их другой аппарат, который планируется запустить позже. Он поднимет собранные образцы на орбиту Марса (это будет первый космический взлет с Красной планеты) и доставит на Землю.

Напомним, путешествие Perseverance началось 30 июля 2020 года, когда с космодрома на мысе Канаверал в космос отправилась ракета-носитель «Атлас-5». Путь на Марс составил около 500 млн километров.



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