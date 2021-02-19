Назван срок появления в Украине спутникового интернета от Илона Маска

Илон Маск продолжает развивать свой амбициозный проект Starlink. Предусматривается, что с помощью спутниковой сети можно будет обеспечить высокоскоростным интернетом все точки планеты. На сайте Starlink пользователи из Украины могут оставить заявку на присоединение к проекту. Ориентировочно услуга будет доступна в Украине в 2022 году.

В Европе спутниковый интернет от Маска обещают к концу 2021 года. Пока что открыт прием заявок от жителей Великобритании. Вскоре начнут принимать анкеты потенциальных абонентов из Греции и Германии.

Компания SpaceX Илона Маска объявила, что для полноценного функционирования проекта Starlink понадобится сеть из 12 тысяч спутников (сейчас на орбите их чуть более тысячи). На первом этапе потребуется инвестировать в проект более 10 млрд долларов, но потом, если все пойдет по плану, Starlink будет приносить своим создателям до 30 млрд долларов в год, то есть на порядок превысит поступления от ракетного бизнеса Маска.

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