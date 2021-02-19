В США впервые клонировали хорька из клеток животного, умершего более 30 лет назад

В США впервые клонировали американского или черноногого хорька. Этот вид находится под угрозой исчезновения. К 1937 году черноногий хорек был полностью истреблен на территории Канады, и с 1967 года входит в Красную книгу Северной Америки. В середине 1980-х последняя известная дикая популяция хорьков была выловлена и перевезена на территорию научно-исследовательской базы для искусственного разведения.

Как пишет издание The New York Post, ученые использовали замороженные клетки животного, умершего в 1988 году.

Клон получил имя Элизабет Энн. Самочка появилась на свет 10 декабря 2020 года. Чувствует она себя отлично. Специалисты рассчитывают, что Элизабет Энн поможет привнести генетическое разнообразие в популяцию американских хорьков, которая на данный момент происходит всего от семи животных, связанных родственными узами.

Проект по клонированию черноногого хорька стартовал в 2013 году. Ранее уже удалось клонировать несколько других находящихся под угрозой исчезновения животных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые Гарварда приступили к клонированию мамонтов.

Фото U.S. Fish and Wildlife Service

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