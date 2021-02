Ровер «Персеверанс» сел на Марс

Марсоход Perseverance (Персеверанс) выполнил успешную посадку на поверхность Красной планеты. Ровер сел в районе кратера Езеро и уже передал оттуда свое первое фото. Для Perseverance NASA создало специальную страницу в соцсетях.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

Миссия Perseverance состоит в том, чтобы найти на Марсе следы жизни. Не случайно в первую очередь было решено изучить кратер Езеро. Ученые считают, что на этом месте древняя марсианская река впадала в озеро, а по отложениям в дельте можно будет понять, что происходило на Марсе 3-4 миллиарда лет назад.

Tomorrow I arrive at Jezero Crater, a dry lakebed on Mars. I’ll chart a path along its ancient shoreline, to see if it’s like similar places on Earth. I’m looking for rocks that tell a story of past microbial life. https://t.co/5RCEWdNc9b #CountdownToMars pic.twitter.com/NsNJjXHPbu