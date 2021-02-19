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Наука и технологии

Ровер «Персеверанс» сел на Марс

7:40 19 февраля 2021
Персеверанс

Марсоход Perseverance (Персеверанс) выполнил успешную посадку на поверхность Красной планеты. Ровер сел в районе кратера Езеро и уже передал оттуда свое первое фото. Для Perseverance NASA создало специальную страницу в соцсетях.

Миссия Perseverance состоит в том, чтобы найти на Марсе следы жизни. Не случайно в первую очередь было решено изучить кратер Езеро. Ученые считают, что на этом месте древняя марсианская река впадала в озеро, а по отложениям в дельте можно будет понять, что происходило на Марсе 3-4 миллиарда лет назад.

Путешествие Perseverance началось 30 июля 2020 года, когда с космодрома на мысе Канаверал в космос отправилась ракета-носитель «Атлас-5». Путь составил около 500 млн километров.

В NASA говорят, что посадка на Марс — процесс крайне сложный из-за особенностей ландшафта. Каждая вторая миссия терпела неудачу. Даже в кратере Езеро для марсохода представляют опасность крутые скалы и поля валунов. Ученые уверяют, что научили ровер распознавать угрозу и аккуратно выбирать маршрут.

Кроме передаваемых на Землю фотографий поверхности Марса, у Perseverance есть еще одна важная задача. Он возьмет пробы марсианского грунта и аккуратно упакует их, чтобы образцы могли дождаться следующей марсианской миссии и прибыть на Землю для исследования.

Также запланирован первый вертолетный полет над Марсом. Вместе с марсоходом Perseverance на поверхность Красной планеты прибыл маленький, но мощный вертолет Ingenuity. Команда ученых объявила, что управляемый аэродинамический полет над поверхностью Марса состоится в самое ближайшее время.

Фото NASAPersevere/Twitter

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