Научная сенсация: под Одессой нашли то ли мамонта, то ли мастодонта

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» (расположен в Татарбунарском районе на юге Одесской области) обнаружены останки древнего животного. Об этом сообщил известный эколог, заведующий научно-исследовательским отделом этого нацпарка доктор биологических наук Иван Русев.

«Во время недавнего обследования территории НПП „Тузловские лиманы“ наши друзья наткнулись на интересные останки. Пока не ясно, мамонт это или мастодонт, а может, и иной древний обитатель Причерноморья, живший миллионы лет назад. Это должна показать экспертиза. Ее проведут профильные ученые, которые согласятся определить возраст найденных костей», — сообщил Русев.

По его словам, останки найдены на уровне 3 метров от поверхности земли в глиняном обрыве лимана Алибей. Найденные окаменелости свидетельствуют о том, что десятки тысяч лет назад в указанной местности могли пастись стада древних животных и питаться растениями, которые росли вдоль речных (лиманных) долин.

Найденные останки

Ученый отметил, что обращения (сделанные ранее, в контексте с другими историческими находками) в Одесский национальный университет (ОНУ) им. Мечникова и в Институт археологии НАН Украины положительных результатов не дали. В связи с этим он просит откликнуться энтузиастов, которые могут провести или помочь в организации соответствующих исследований. В частности, одесские экологи готовы, в случае получения нужных контактов, обратиться в Кембридж.

Пока же полные семь скелетов позвоночных животных — мамонта, мастодонта, трехпалой лошади, безрогого носорога, плиоценового верблюда, слона, пещерного медведя, — обитавших на территории нынешнего Одесского региона, можно увидеть только в Палеонтологическом музее ОНУ.

Здесь «ФАКТАМ» рассказали, что миллионы лет назад на территории Одесчины один из предков мамонтов — архидискодон Вюста — решил окунуться в озеро. Однако он завяз в омуте и до берега не дотянул. Его так и нашли в 1911 году на берегу Хаджибейского лимана — во весь рост. Скелет гиганта был помещен в палеонтологический музей, который был основан в 1873 году зоологом и палеонтологом Владимиром Ковалевским.

В зале Палеонтологического музея ОНУ

Справка «ФАКТОВ» Ма́монты — вымерший род млекопитающих (семейство слоновых), живших в период с плиоцена по начало голоцена. Животные достигали высоты 5,5 метра и массы тела 14—15 тонн, что вдвое тяжелее самых крупных современных наземных млекопитающих — африканских слонов. Мастодонты — семейство вымерших млекопитающих из отряда хоботных. Также мастодонтами часто называют представителей семейства гомфотериевых. Мастодонты отличаются от мамонтов и ныне живущих слонов рядом признаков, из которых наиболее существенные связаны со строением зубов. Последние представители рода (вид — американский мастодонт) вымерли в Северной Америке 11 тысяч лет назад.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что останки мамонта были найдены под Бердянском. Там обнаружили бивень доисторического животного.

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