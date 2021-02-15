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Наука и технологии

Антарктиду покрыл розовый снег

17:08 15 февраля 2021
антарктида

В Антарктиде в районе украинской станции «Академик Вернадский» снег изменил цвет. Снежный покров окрасился в разные оттенки розового и малинового, а на участке ближе к воде — в буро-зеленые цвета. Красочные фото приводит Национальный антарктический научный центр. Авторы снимков шутят, что у колонии пингвинов появилась своя «красная дорожка».

Цветение снега украинские ученые фиксируют не первый год. Такое же явление наблюдалось и зимой 2020-го. За смену окраски снега ответственны криофильные микроводоросли, богатые каротиновыми пигментами.

В Центре объясняют, что «цветение» снега в Антарктике прямо связано с изменениями климата, и это нарастающий процесс. Окрашенный снег меньше отражает солнечный свет, быстрее тает, в снегу развивается еще больше водорослей, и цикл замыкается.

Украинские ученые совместно со специалистами Университета Кембриджа собираются изучить масштабы распространения «цветущих» снегов. Как рассказал директор НАНЦ Евгений Дикий, будут анализироваться спутниковые снимки с последующей верификацией полученных данных.

Напомним, участник первой украинской зимовки в Антарктиде Роман Братчик рассказал, как происходила передача станции «Академик Вернадский» Украине и с какими проблемами пришлось столкнуться первым пятерым полярникам.

Фото AntarcticCenter/Facebook

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