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Наука и технологии

Археологи в Египте раскопали древнейшую в мире пивоварню

11:46 15 февраля 2021
Глиняные горшки

Команда американских и египетских археологов отыскала на территории древнего города Абидос пивоварню, которая, судя по всему, является древнейшей в мире. Ее возраст насчитывает более пяти тысяч лет. Она функционировала во времена фараона Нармера — основателя I династии Раннего царства, который правил в конце XXXII веке до нашей эры.

Как сообщает CNN, были найдены восемь помещений, каждое из которых около 20 метров длиной и 2,5 метров шириной. В них находилось в среднем по 40 глиняных емкостей, в которых нагревали зерно с водой, изготавливая пиво.

Один из руководителей команды доктор Мэттью Адамс считает, что производимый здесь напиток использовался на царских ритуальных церемониях.
Производство велось в крупных масштабах — по 22 400 литров за раз.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Египте нашли мумию с золотым языком.

Фото Egyptian Antiquities Ministry

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