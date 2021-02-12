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Наука и технологии

Лукашенко решил всех напугать сообщением об iPhone

13:41 12 февраля 2021
Лукашенко

Александр Лукашенко, повторно заразившийся коронавирусом, предложил переходить на кнопочные мобильные телефоны, чтобы пользователей «не отслеживали американцы».

Такое заявление Лукашенко сделал на проходящем в эти дни Всебелорусском народном собрании, передает Onliner.

Говоря о бизнесе и Беларуси без олигархов, «бацька» в качестве примера привел iPhone.

«Видите ли, обиженные, бедные, без олигархов Беларусь. Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах. Ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам, покупайте. Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди уже давно ищут телефоны кнопочные. А мы…», — возмутился Лукашенко.

Напомним, на этом же форуме Лукашенко пообещал уйти из власти и назвал необходимые для этого условия.

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