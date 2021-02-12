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Наука и технологии

На месте кораблекрушения 1717 года нашли скелеты шести пиратов

12:40 12 февраля 2021
Пиратский флаг

Возле берегов полуострова Кейп-Код на северо-востоке США, где в 1717 году потерпел крушение пиратский корабль «Уида», были найдены скелеты шести пиратов. Как сообщает издание Boston Globe, кости были обнаружены в твердых массивах минералов. В настоящее время они исследуются группой археологов под руководством подводного исследователя Барри Клиффорда, который обнаружил затонувшую «Уиду» в 1984 году.

Быстроходная «Уида» была построена в 1715 году для работорговли. Знаменитый пират Черный Сэм Беллами захватил ее и сделал своим флагманским кораблем.

Судно затонуло во время шторма в апреле 1717 года. Из 146 человек, находившихся на ее борту, выжили только два члена экипажа.

Исследователи надеются с помощью современных технологий идентифицировать погибших и по возможности связаться с их потомками. Возможно, среди них есть и сам капитан Беллами, образец ДНК которого у ученых имеется.

«Уида» была первым в истории найденным пиратским кораблем. Там обнаружили около 4,5 тонн сокровищ — в том числе реалы и песо. Исследования на месте кораблекрушения ведутся до сих пор.

Фото Pixabay и WHYDAH PIRATE MUSEUM

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