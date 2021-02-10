Странное объявление привело сотни подписчиков Youtube-каналу

Создатели YouTube-канала о природе убедительно доказали, что рекламировать свое детище можно не только в соцсетях — объявления на столбах тоже подойдут. Одно из таких наивных посланий было написано неровными буквами на альбомном листе и прикреплено скотчем к электроопоре. Такая уличная реклама не оставила прохожих равнодушными. То ли из симпатии к юным сммщикам, то ли по иным причинам, но призыв подписываться на YouTube был поддержан, причем массово.

Согласно статистике YouTube, до 8 февраля у канала «Природа ТВ» было 13 постоянных зрителей, к вечеру того же дня (после того, как объявление увидели) подписчиков стало больше сотни, а к 10 февраля число отслеживающих вплотную приблизилось к семистам (на утро 10 февраля — 692 пользователя).

В комментариях пользователи не скрывают, что пришли на канал именно из-за необычного объявления.

Ранее эксперты рынка подсчитали, сколько могут зарабатывать украинские блогеры, публикуя рекламные посты. Блогеры-миллионники за одну промоушн-публикацию могут получить до 1000 долларов.

Фото pixabay.com



131

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter