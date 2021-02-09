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Наука и технологии

Археолога обезглавили за отказ раскрыть местонахождение ценных реликвий

13:41 9 февраля 2021
Алид аль-Асаад

В Сирии не исключают, что найдено тело известного археолога Халида аль-Асаада, которого в 2015 году обезглавили боевики «Исламского государства» — ученый отказался рассказать, где находятся ценные артефакты.

Как передает «ВВС», власти полагают, что археологу принадлежит одно из тел, найденных в Кахлуле, на востоке от Пальмиры.

Пять лет назад боевики публично обезглавили 82-летнего ученого и оставили его тело на центральной площади Пальмиры. Жестокое убийство было одним из серии зверств, совершенных боевиками ИГ, когда они контролировали объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сообщается, что для идентификации останков будет проведена ДНК-экспертиза.

Трое его сыновей и зять, которые также являются археологами, перед приходом боевиков «ИГ» бежали в Дамаск с сотнями ценных артефактов из музея. Однако сам Халид аль-Асаад бежать отказался. «Я из Пальмиры, — сказал он, — и останусь здесь, даже если меня убьют».

Напомним, что в Египте археологи обнаружили мумию с золотым языком, возраст которой оценивается в 2000 лет.

Фото Халида аль-Асаада из Википедии.

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