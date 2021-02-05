Расширение VK Unblock для браузеров Chrome и Edge похищало данные пользователей

Расширение «ВКонтакте» Unblock для браузеров Chrome, Edge содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов Google. Об этом сообщили в Национальном координационном центре кибербезопасности (НКЦК).

«Исследователи из компании Avast обнаружили, что указанное расширение, среди 28 других, содержало вредоносный код, который скрытно собирал персональные данные пользователей и по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска», — говорится в сообщении.

По информации НКЦК, такие вредоносные приложения установили более 3 миллиона пользователей.

Основная атака была направлена на Францию, Украину, Бразилию.

На данный момент вредные расширения заблокированы Google и Microsoft.

Напомним, в Украине запрещены социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Решение было основано на выводах киберспециалистов. В мае 2020 года президент Зеленский продлил действие этих санкций еще на три года.

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