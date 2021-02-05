Редкую находку совершили ученые при изучении древнеегипетской мумии

Австралийские ученые из Университета Маккуори сделали удивительное открытие, когда обнаружили, что древнеегипетская мумия времен XX-й династии фараонов, найденная в XIX веке, была заключена в грязевой кокон.

Как пишет научный журнал PLOS ONE, твердая смолистая оболочка служила дополнительным слоем защиты тела усопшего, принадлежавшего знатной семье.

В случае с исследованной мумией она принадлежала титулованной женщине по имени Меруа, которая жила три тысячи лет назад.

Исследователи сканировали тело с помощью компьютерной томографии и выяснили, что возраст женщины достигал примерно 26−35 лет. Несмотря на то, что внутренние органы были удалены в ходе бальзамирования, пол удалось подтвердить по вторичным костным половым признакам, включая форму тазовой кости, челюсти и черепа. Результаты радиоуглеродного датирования раскрыли, что она жила в 1200−1113 годах до нашей эры. Сама мумия оказалась помещена в грязевой панцирь, который полностью покрывает покровы тела и находится под льняными бинтами.

Подобный грязевой кокон встречался у нескольких мумий времен позднего Нового царства, до эпохи правления 21-й династии (1294−945 года до нашей эры).

Напомним, в начале 2020 года британские ученые создали трехмерную модель голосового тракта древнеегипетской мумии и воссоздали его искусственную копию, чтобы реконструировать голос жреца эпохи Рамзеса XI.



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