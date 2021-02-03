Ученые объяснили, почему еда прилипает к антипригарным сковородкам, и как этого избежать

Ученые-физики из Института термомеханики Чешской академии наук объяснили, почему к поверхности сковородок с антипригарным покрытием все же прилипает еда. Как говорится в статье, опубликованной в научном журнале Physics of Fluids, это вызвано «образованием сухого пятна в тонкой пленке подсолнечного масла в результате термокапиллярной конвекции».

При повышении температуры поверхностное натяжение жидкостей уменьшается. При нагреве сковороды на масляной пленке образуется градиент от центра, где температура выше, к краям. Это создает термокапиллярную конвекцию. И масло перемещается к краям сковороды — в то время как в центре образуется сухое пространство.

Чтобы избежать такой неприятности, нужно смочить маслом всю поверхность. Стоит увеличить толщину масляной пленки, жарить при умеренном нагреве, регулярно помешивать содержимое сковородки или выбирать посуду с толстым дном.

Ученые говорят, что такой же процесс возникает и в других ситуациях — при перегонке нефти или при работе электронных устройств с жидкими носителями.

«Образование сухих пятен или разрыв пленки играют негативную роль, приводя к резкому перегреву электронных компонентов. Таким образом, результаты нашего исследования имеют более широкое применение», — говорит один из авторов исследования Александр Федорченко.

Фото Alexander Fedorchenko

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