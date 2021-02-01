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Наука и технологии

Вулкан Этна проснулся и извергает лаву

12:59 1 февраля 2021
вулкан

Этна, самый высокий среди действующих вулканов Европы, снова извергает лаву. Повышенная активность вулкана наблюдается уже около месяца, но в конце января выбросы лавы и пепла были особенно зрелищными.

«Проснувшаяся» Этна не стала сюрпризом ни для ученых, ни для спасательных служб. Пострадавших вследствие извержения вулкана не было. Подземные толчки, зафиксированные в районе, также не привели к разрушениям.

У Этны имеется несколько сотен кратеров. Наиболее активно лава извергается из юго-восточного кратера New SE и из центрального Voragine. Огненные выбросы достигают до 200 метров в высоту.

Напомним, ранее активное извержение лавы на Этне наблюдалось в 2019 году, после того, как на восточном побережье Сицилии произошло землетрясение магнитудой 3,3

Фото pixabay.com

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