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Наука и технологии

Кладоискатель нашел фрагмент золотой короны британских королей, расплавленной 400 лет назад

8:01 1 февраля 2021
Золотая фигурка

Как стало известно, кладоискатель-любитель Кевин Дакетт с помощью металлоискателя нашел посреди поля в британском графстве Нортгемптоншир фрагмент золотой короны британских королей, считавшийся безвозвратно утерянным почти 400 лет назад.

Как сообщает издание The Sun, золотая фигурка высотой чуть более шести сантиметров некогда украшала королевский венец Генриха VIII. После им были коронованы дети Генриха — Эдуард VI, Мария I и Елизавета I, а также короли Яков I и Карл I.

Генрих VIII

И наконец, после казни своего последнего владельца Карла I, которому в 1649 году отрубили голову, корону расплавили по приказу Оливера Кромвеля. Золото пустили на изготовление монет. А 344 драгоценных камня из нее были распроданы.

Находка Дакетта оценивается по меньшей мере в 2,5 миллиона долларов. Она передана на хранение в Британский музей.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Неожиданная археологическая находка оказалась под автостоянкой в Британии.

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