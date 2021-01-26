Исследование скелетов средневековых рабочих в Британии выявило жутковатый нюанс

В Британии ученые исследовали скелеты людей, которые в средние века зарабатывали на жизнь физическим трудом, выявив высокий уровень травматизма у этой категории граждан.

Как сообщает «ВВС», археологи изучали останки, обнаруженные на трех кладбищах в Кембридже. У 44% трудившихся физически были зафиксированы переломы костей. В то время как у более состоятельных людей этот процент был ниже — 32%, а у немощных — 27%.

Отмечается, что ученые исследовали более 300 скелетов. Рабочих хоронили на приходском кладбище, богатых жертвователей и духовенство — на кладбище монастыря августинцев, а немощных и обездоленных — около благотворительной больницы святого Иоанна Богослова.

Захоронения датируются 10−14 веками, когда Кембридж был преимущественно провинциальным городом ремесленников, торговцев и рабочих.

Ранее в Турции археологи обнаружили могилу султана — победителя крестоносцев. Место погребения Кылыч-Арслана I, а также его дочери Саиде Хатун, найдено в юго-восточной провинции Диярбакыр.

Иллюстративное фото с Pixabay.



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